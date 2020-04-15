У форварда «Ак Барса» Глухова родилась дочь

У нападающего «Ак Барса» Михаила Глухова родилась дочь, сообщается в официальном «твиттере» казанского клуба. Девочку назвали Александрой.
«Пополнение в семье Глуховых! У Миши и Алисы родилась дочь Александра. Мы поздравляем их с радостным событием и желаем большого семейного счастья и крепкого здоровья», – говорится в сообщении клуба.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса».
В минувшем сезоне 31-летний нападающий набрал 12 (8+4) очков в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+1». В двух матчах Кубка Гагарина он забросил одну шайбу.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» со счётом 4-0 обыграли «Нефтехимик».
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