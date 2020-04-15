И. Николишин: отец недоволен сезоном, вопросы задаю прежде всего себе

Форвард «Северстали» Иван Николишин подвёл итоги сезона и рассказал о критике со стороны Андрея Николишина.

«Сезоном недоволен. Год назад провёл в «Северстали» 14 матчей, теперь – 15, хотя ставил перед собой задачу закрепиться в КХЛ. В итоге произошёл переход в ВХЛ – в «Нефтяник», где получал много игрового времени и смог себя проявить. В общем сезон – на «тройку» с минусом. Вопросы задаю прежде всего себе. За те минуты, которые мне предоставлялись, должен был показывать более высокую результативность, лучше отрабатывать в обороне. Выбили из колеи травмы.

Папа – мой самый главный критик. Он тоже сезоном недоволен. Говорит, что задача закрепиться в КХЛ не решена, хотя мой потенциал позволял это сделать. Считает, что из-за большого количества удалений я много сидел на лавке, поскольку не играл в команде в меньшинстве, – и отсюда терял ритм, не совсем верно распределял силы.

Также он обратил внимание на необходимость правильно восстанавливаться. Ну и добавлять в физической силе, игровой наглости. Отец говорит, что все это приходит с опытом и с большой работой. В принципе к этой работе уже и приступил – под его руководством, как тренера-консультанта», – цитирует Николишина-младшего Russia-Hockey.