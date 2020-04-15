Московское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Крикуновым
Московское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Владимиром Крикуновым, сообщается на официальном сайте бело-голубых. Соглашение рассчитано на один сезон.
Владимир Васильевич Крикунов вернулся на пост рулевого бело-голубых в октябре 2018 года. За это время динамовцы дважды вышли в плей-офф и прошли во второй раунд Кубка Гагарина. В сезоне-2018/2019 «Динамо» уступил будущему чемпиону московским «армейцам», а в прошедшем сезоне бело-голубые прошли во второй раунд, после чего чемпионат был остановлен из-за пандемии короновируса.
В 2005 году Крикунов привёл динамовцев к победе в Суперлиге. Спустя год московский клуб под руководством заслуженного тренера России и Беларуси завоевал Кубок европейских чемпионов.
Почему «Динамо» не нужно искать нового тренера. Крикунов заслужил шанс реализовать мечту
Руководству бело-голубых жизненно важно не ошибиться в этом вопросе. Ошибка приведёт к потере сезона, который может стать медальным.
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