Кровопусков: результат московского «Динамо» полностью устроил руководство клуба

Генеральный директор ХК «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал продление контракта с главным тренером Владимиром Крикуновым.

«Сегодня мы подписали новое соглашение с Владимиром Васильевичем сроком на один год. Игра и результат, показанные в завершившемся чемпионате, полностью устроили руководство клуба. Сейчас мы совместно с Владимиром Крикуновым находимся в активной стадии формирования команды. До 30 апреля мы планируем объявить о продлении контрактов с рядом игроков, а уже с открытием трансферного окна болельщики вправе ждать новости о новичках команды», — цитирует Кровопускова пресс-служба московского клуба.

Владимир Васильевич Крикунов вернулся на пост рулевого бело-голубых в октябре 2018 года. За это время динамовцы дважды вышли в плей-офф и прошли во второй раунд Кубка Гагарина. В сезоне-2018/2019 «Динамо» уступил будущему чемпиону московским «армейцам», а в прошедшем сезоне бело-голубые прошли во второй раунд, после чего чемпионат был остановлен из-за пандемии короновируса.

Московское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Крикуновым