Питерс: с Дацюком общался в 2016 году, после этого мы не контактировали

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал назначение в уральский клуб.

«Последние три-четыре недели я общался с руководством «Автомобилиста». Мне была предоставлена информация о плане, о структуре клуба, в результате чего я получил официальное предложение от клуба и принял его. Всегда был уверен в том, что в КХЛ много высококвалифицированных хоккеистов. Как российских, так и иностранных. Безусловно, КХЛ – вторая по силе лига мира. Знаю, что КХЛ пытается сокращать разрыв между собой и НХЛ.

Правда ли, что меня посоветовал Павел Дацюк? С первого дня общение шло с Максимом Рябковым (директор «Автомобилиста». — Прим. «Чемпионата»), а с Павлом Дацюком мы общались ещё в 2016 года в время чемпионата мира в России, после этого мы не контактировали. Я знаю, что у группы игроков команды истекают контракты. До конца апреля или чуть позже Павел должен принять решение по своему будущему», — сказал Питерс.