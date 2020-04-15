Питерс: с Дацюком общался в 2016 году, после этого мы не контактировали

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал назначение в уральский клуб.
«Последние три-четыре недели я общался с руководством «Автомобилиста». Мне была предоставлена информация о плане, о структуре клуба, в результате чего я получил официальное предложение от клуба и принял его. Всегда был уверен в том, что в КХЛ много высококвалифицированных хоккеистов. Как российских, так и иностранных. Безусловно, КХЛ – вторая по силе лига мира. Знаю, что КХЛ пытается сокращать разрыв между собой и НХЛ.
Правда ли, что меня посоветовал Павел Дацюк? С первого дня общение шло с Максимом Рябковым (директор «Автомобилиста». — Прим. «Чемпионата»), а с Павлом Дацюком мы общались ещё в 2016 года в время чемпионата мира в России, после этого мы не контактировали. Я знаю, что у группы игроков команды истекают контракты. До конца апреля или чуть позже Павел должен принять решение по своему будущему», — сказал Питерс.
- 15 апреля 2020
-
15:16
-
15:07
-
15:01
-
14:40
-
14:26
-
14:21
-
14:19
-
14:13
-
14:11
-
13:40
-
13:16
-
12:55
-
12:20
-
12:08
-
11:55
-
11:35
-
11:10
-
10:38
-
10:29
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
08:50
-
00:58
-
00:39
- 14 апреля 2020
-
23:59
-
23:32
-
22:45
-
22:19
-
22:08
-
22:05
-
21:06
-
20:57