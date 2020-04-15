Щитов: привёз одному дедушке лет 65 продукты, а у него слеза по щеке бежит

Защитник ХК «Сочи» Никита Щитов рассказал о своём участии в волонтёрском движении.

«Помогать людям надо всегда: во время эпидемии и в обычное время. Я родом из обыкновенной семьи и рос в непростых условиях. Ещё с детства выработалось сострадание к людям. Приятно, что я не оторвался от реальности, все мои друзья оттуда, из детства. Когда только начиналась эпидемия, мы решили поехать на машине из Сочи домой в Башкирию.

И по радио я услышал новость о том, как один испанский футболист устроился в аптеку помогать людям. Меня очень зацепила эта история, решил, что займусь тем же. Хотел помогать именно в ближайших сёлах, деревнях. Узнал, что волонтёрством занимается очень много хоккейных людей. Мой знакомый Андрей Зюзин, ваш коллега Владимир Бакулин. В своём сельсовете спросил, кому нужно помочь. Мне дали сразу пять заявок, я съездил, купил продукты.

Была многодетная мать, была пожилая пара, где бабушка может передвигаться только с помощью ходунков. Приехал к одному дедушке, лет 65, он открывает дверь. Продукты, говорю, вам привёз. Смотрю, а у него слеза по щеке покатилась. Очень трогательный момент», — цитирует Щитова пресс-служба КХЛ.