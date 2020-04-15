Пилко: в КХЛ очень жёсткий потолок. Его нужно увеличить, иначе потеряем хороших игроков

Известный хоккейный агент Алёша Пилко поделился мнением о новом потолке зарплат в КХЛ, который со следующего сезона составит 900 млн рублей.

«Я думаю, потолок очень жёсткий. Понимаю, он сделан для того, чтобы средние команды могли чего-то добиться. Но всё равно, на мой взгляд, потолок нужно немного увеличить, потому что так мы потеряем игроков, которые заслуживают хорошую зарплату. Вообще, стоит выстраивать команду так, чтобы в ней была пара серьёзных лидеров и молодёжь. А от остальных стоит потихоньку отказываться.

Так делается в НХЛ, мы привозим оттуда игроков в возрасте от 26 лет, они в какой-то период считались сильными и перспективными, их драфтовали в первых двух раундах. Что-то пошло не так, на их места пришли другие молодые игроки. Я считаю, что так и нужно делать в клубах КХЛ. Если рассчитать зарплаты в клубах по такому графику, то всё должно быть нормально. В КХЛ уже есть один хороший пример — ярославский «Локомотив», — цитирует Пилко Sport24.