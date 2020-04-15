Чешский голкипер Вилл заключил двухлетний контракт с «Трактором»

Чешский голкипер Роман Вилл заключил двухлетний контракт с «Трактором», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». В свою очередь российский голкипер Станислав Галимов покидает челябинский клуб.

27-летний Вилл в минувшем сезоне защищал ворота шведского «Рёгле». Чешский голкипер провёл 34 матча в регулярном чемпионате, пропуская в среднем за матч 2,12 шайбы и отражая 92,2% бросков. Также Вилл привлекался в национальную команду для участия в Евротуре.

В активе Романа есть один матч в Национальной хоккейной лиге. В сезоне-2014/2015 он дебютировал в НХЛ за «Колорадо Эвеланш». Высшим достижением в карьере голкипера являются серебряные медали чемпионата Чехии 2018 года. Через год Роман был признан лучшим голкипером чешской Экстралиги.