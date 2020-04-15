Директор «Автомобилиста»: c Доусом мы точно прощаемся, диалога нет
Директор «Автомобилиста» Максим Рябков подтвердил, что нападающий Найджел Доус покинет команду. Срок действующего соглашения хоккеиста рассчитан до 30 апреля.
«С Найджелом Доусом мы прощаемся, это я могу сказать точно. Когда нет диалога, трудно сказать, с чьей это стороны. У нас планов не было, у Найджела, наверное, были свои планы», — сказал Рябков на пресс-конференции.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) баллов при показателе полезности «–5» и 13 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Доус отметился одной результативной передачей при показателе полезности «–2».
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