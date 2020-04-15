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Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 15 апреля

Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 15 апреля
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 15 апреля.

2010 год. ХК МВД — «Ак Барс» — 2:3 (первый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
15 апреля 2010, четверг. 19:30 МСК
ХК МВД
Московская область
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Угаров (Кокарев, Дерлюк) – 26:51' (5x5)   1:1 Емелин – 29:45' (5x5)   2:1 Траханов (Кокарев, Бойков) – 33:00' (5x4)   2:2 Капанен (Панин) – 38:51' (5x5)   2:3 Обухов (Бадюков) – 44:05' (5x5)

«Ак Барс» дважды отыгрался и победил благодаря голу нападающего Дмитрия Обухова.

2013 год. «Динамо» Москва — «Трактор» — 3:4 (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
15 апреля 2013, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Чистов (Булис) – 03:37' (5x5)   0:2 Глинкин (Нестеров) – 06:44' (5x5)   0:3 Антипов (Дугин) – 08:49' (5x5)   1:3 Квапил (Горовиков, Граняк) – 27:36' (5x4)   2:3 Петружалек (Квапил, Горохов) – 28:27' (5x5)   3:3 Соин (Граняк, Кокарев) – 34:51' (5x5)   3:4 Костицын (Якуценя, Куинт) – 55:02' (5x5)

Московская команда сумела сделать камбэк со счёта 0:3, но победу «Трактору» принёс точный бросок нападающего Андрея Костицына.

2019 год. ЦСКА — «Авангард» — 3:0 (второй матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
15 апреля 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Авангард
Омск
1:0 Окулов (Шалунов) – 53:10' (5x5)   2:0 Григоренко (Капризов) – 58:22' (en)   3:0 Андронов (Робинсон) – 59:09' (en)

«Армейский» коллектив уверенно справился с «ястребами», отыграл на ноль голкипер ЦСКА Илья Сорокин.

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