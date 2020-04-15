Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 15 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 15 апреля.



2010 год. ХК МВД — «Ак Барс» — 2:3 (первый матч серии)

«Ак Барс» дважды отыгрался и победил благодаря голу нападающего Дмитрия Обухова.



2013 год. «Динамо» Москва — «Трактор» — 3:4 (пятый матч серии)

Московская команда сумела сделать камбэк со счёта 0:3, но победу «Трактору» принёс точный бросок нападающего Андрея Костицына.



2019 год. ЦСКА — «Авангард» — 3:0 (второй матч серии)



«Армейский» коллектив уверенно справился с «ястребами», отыграл на ноль голкипер ЦСКА Илья Сорокин.