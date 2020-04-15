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Сушинский: Гарипов использовал свой шанс, хотя приходил без игровой практики

Сушинский: Гарипов использовал свой шанс, хотя приходил без игровой практики
Хоккей / КХЛ 0

Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал подписание нового контракта с голкипером Эмилем Гариповым.

«В прошедшем сезоне Гарипов сумел использовать свой шанс. Он пришёл в нашу команду без игровой практики, сразу показал максимальное желание и готовность работать, упорно тренировался. И в своих матчах отлично проявил себя. О новом контракте мы договорились легко, потому что желание продолжить сотрудничество было обоюдным», — приводит слова Сушинского официальный сайт «Авангарда».

28-летний Гарипов перешёл в «Авангард» в ходе сезона-2019/2020. В регулярном чемпионате вратарь провёл девять матчей, одержав четыре победы при коэффициенте надёжности 2,08 и отражая 92,3% бросков. В плей-офф российский голкипер дважды выходил на замену.

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