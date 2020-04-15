Хоккеисты СКА помогли социальным учреждениям Петербурга

Игроки СКА помогли городским социальным учреждениям СПбБООПДИ «Умка» и СПб ГБСУСО «ПНИ №7», информирует официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.



В «Умку» хоккеисты перечислили финансовые средства, а в интернат отправили учебные пособия и развивающие материалы. В связи с пандемией коронавируса оба учреждения оказались в сложной ситуации.



Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.