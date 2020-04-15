Хоккеисты СКА помогли социальным учреждениям Петербурга
Игроки СКА помогли городским социальным учреждениям СПбБООПДИ «Умка» и СПб ГБСУСО «ПНИ №7», информирует официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
В «Умку» хоккеисты перечислили финансовые средства, а в интернат отправили учебные пособия и развивающие материалы. В связи с пандемией коронавируса оба учреждения оказались в сложной ситуации.
Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
Читайте также
- 15 апреля 2020
-
18:05
-
17:40
-
17:26
-
17:24
-
17:10
-
16:30
-
16:05
-
15:49
-
15:16
-
15:07
-
15:01
-
14:40
-
14:26
-
14:21
-
14:19
-
14:13
-
14:11
-
13:40
-
13:16
-
12:55
-
12:20
-
12:08
-
11:55
-
11:35
-
11:10
-
10:38
-
10:29
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
08:50
-
00:58
-
00:39
Партнерский контент