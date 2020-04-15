«Трактор» подтвердил, что достиг договорённости с вратарём Виллом
Хоккейный клуб «Трактор» достиг договорённости о подписании двухлетнего контракта с чешским голкипером Романом Виллом, информирует телеграм-канал «За „Трактор“!».
27-летний Вилл в минувшем сезоне защищал ворота шведского «Рёгле». Чешский голкипер провёл 34 матча в регулярном чемпионате, пропуская в среднем за матч 2,12 шайбы и отражая 92,2% бросков. Также Вилл привлекался в национальную команду для участия в Евротуре.
В активе Романа есть один матч в Национальной хоккейной лиге. В сезоне-2014/2015 он дебютировал в НХЛ за «Колорадо Эвеланш». Высшим достижением в карьере голкипера являются серебряные медали чемпионата Чехии 2018 года. Через год Роман был признан лучшим голкипером чешской Экстралиги.
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