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И. Воробьёв: Стиллман — специалист высокого класса и уже включился в работу

И. Воробьёв: Стиллман — специалист высокого класса и уже включился в работу
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал приглашение в тренерский штаб Фредрика Стиллмана.

«Фредрик специалист высокого класса. У нас было несколько кандидатур на эту должность, но в итоге остановились именно на Стиллмане, потому что, во-первых, он может поставить качественную систему обороны в команде, а во-вторых он много индивидуально работает с защитниками, помогает им развиваться и расти в профессиональном плане. Ну а как игрок он действительно завоевал очень много. Я, кстати, против него ещё даже играл в Германии – он доигрывал в „Берлин Капитал“, а я был молодым игроком в „Крефельд Пингвин“.

На сегодняшний день он уже включился в работу, конечно, удалённо – есть хорошие идеи, нам многое нужно сделать. Что касается остальных позиций тренерского штаба, то мы работаем над этим ежедневно, ведём переговоры, есть несколько хороших профессионалов, которые в ближайшее время могут усилить магнитогорский «Металлург».

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