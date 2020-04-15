«Красивое небо, хороший вечер». Шипачёв показал фото после бани
Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился фотографией, сделанной после бани.
«Вчера после баньки. Красивое небо! Хороший вечер!», — написал игрок в «Инстаграме».
Посмотреть фото можно в «Инстаграме».
Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса.
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