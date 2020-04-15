Летанг — о паузе из-за коронавируса: хочу думать, что это своего рода летние каникулы

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг поделился мнением о пандемии коронавируса.



«Надо относиться к этому периоду как к возможности отдохнуть. Во всяком случае, хотел бы думать, что это своего рода летние каникулы. Работаю над собой и хочу убедиться, что продолжу сезон полностью отдохнувшим. Таков мой подход. Понимаю, после этого карантина и самоизоляции всё будет развиваться очень быстро. Как только начнём играть, график будет очень плотным, поэтому сейчас хочу отдохнуть.



Сейчас начинаешь на всё смотреть под другим углом зрения. Стараюсь не думать, как сильно хочу играть в хоккей. Вместо этого переживаю за людей. Понимаю, с чем они столкнулись и как им тяжело. Пытаюсь насладиться тем, на что обычно не обращаешь особого внимания. Например, счастлив, что провожу время с семьёй. Надеюсь, все будут здоровы», — цитирует Летанга официальный сайт лиги.