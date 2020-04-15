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«Салават Юлаев» обыграл «Йокерит» в первом матче финала виртуального Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» обыграл «Йокерит» в первом матче финала виртуального Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл финский «Йокерит» в первом матче финала виртуального Кубка Гагарина, информирует Континентальная хоккейная лига в «Твиттере». Общий счёт в серии стал 1-0.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса.

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