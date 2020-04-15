Ковальчук: когда выиграл ОИ-2018, слёзы наворачивались. Был счастлив, как в детстве

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук рассказал про самые тяжёлые поражения в карьере.



«Когда проиграл с „Нью-Джерси“ финал Кубка Стэнли, было очень тяжело. И в Сочи было большое опустошение, когда проиграли Финляндии в четвертьфинале ОИ-2014.



Когда выиграли ОИ-2018, слёзы счастья наворачивались. Тогда был счастлив, как в детстве, когда тебе первую машинку подарили. Искренние чувства.



Читать люблю, но времени нет. Дети не то что читать, просто посидеть не дают.



Когда играл в „Спартаке“, нашим основным рестораном был „Макдональдс“, мы только туда ходили. По праздникам или в первую неделю после зарплаты, шиковали. Не помню, когда там был в последний раз. Даже дети туда не ходят», — рассказал Ковальчук в эфире передачи Николая Хабибулина на YouTube.

«Вашингтон», Панарин и поездки из Твери на «Жигулях». Ковальчук дал большое интервью Хоккеист рассказал, как уезжал из НХЛ в Россию и возвращался обратно, как исполнил мечту отца и о многом другом.