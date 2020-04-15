Гроть: говорят, что у Овечкина всего несколько финтов. Но в молодости он обыгрывал всех

Тренер «Минских зубров» Денис Гроть поделился воспоминаниями об игре с нападающим Александром Овечкиным.
«Юниорский чемпионат мира 2002 года? У нас была тройка Овечкин — Крикунов — Игнатушкин, они решали. Пролетели весь турнир ударно. Тогда не было финала, но в последнем матче, так получилось, боролись за золото с американцами. Тогда я глупо удалился. Напарник уходил за наши ворота с шайбой, а я проезжал перед американцем, тот врезался в меня, упал — судьи дали две минуты за блокировку. Глупое удаление. Зак Паризе мгновенно наказал.
Овечкина запомнил ещё по регионам. Собирались с разных точек России: Поволжье, Урал, Юг, Центр, сборная Москвы. Мы играли в Тюмени против Москвы. Бегал он тогда, как сумасшедший. И клюшка у Саши была, такое ощущение, по пояс. Очень техничный. Сейчас говорят, у него всего несколько финтов, но в молодости он обыгрывал всех. Невозможно было шайбу отобрать. Потом уже, в НХЛ, он сделал клюшку длиннее.
Помню играли на юношеском олимпийском фестивале в Финляндии. Взяли золото. В одном из матчей у Овечкина игра совсем не шла. Сидит в раздевалке, воткнул клюшку в железную маску, грустит. Заходит тренер, кричит: „Овечкин!“ Тот поднимает голову — и клюшка в потолок прямо со шлемом. Вся раздевалка грохнулась на пол со смеху. В итоги выиграли турнир», — цитирует тренера официальный сайт ФХРБ.
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