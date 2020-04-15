Ковальчук: пока не знаю, вернусь ли играть в Россию. Я в хорошей форме
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поделился мнением о возможном возвращении в Россию и рассказал, что надеется на возобновление прерванного из-за коронавируса сезона НХЛ.
«Хочу ли доиграть карьеру в России? Посмотрим, вернусь ли в Россию, пока не знаю. Если перестану волноваться перед играми, это будет звоночком. А пока я в хорошей форме.
Надеюсь, продолжение сезона в НХЛ будет. Мы в подвешенном состоянии. До 30 апреля на самоизоляции. Сегодня вроде Трамп встречается со всеми представителями спортивных лиг. Думаю, со зрителями точно не разрешат играть. А какой хоккей без зрителей? Это бизнес, посмотрим, что решится. Дворцы стоят, люди теряют деньги», — сказал Ковальчук в эфире передачи Николая Хабибулина на YouTube.
«Это для тебя, Россия!» После легендарного гола канадцам Ковальчук не мог сдержать слёз
Илья плакал от счастья. В финале ЧМ-2008 его шайба принесла стране первое хоккейное золото за 15 лет.
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