Комиссар НХЛ: мы можем возобновить сезон нынешним летом. Это важно для бизнеса

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн поделился мнением о возможном возобновлении сезона, прерванного из-за коронавируса.



«Хотим быть максимально гибкими в вопросе возобновления сезона. Нужно учитывать множество разных факторов. Если говорить конкретно, мне кажется, мы можем сыграть летом. Мы на это способны.



Возобновление сезона будет крайне важным для бизнеса, но ключевое — медицинский фактор. Нам нужно будет максимально проверить всех игроков, ведь они вернутся в Северную Америку со всех частей света. Безопасность будет максимальной.



Как я уже говорил, рассматриваем любые варианты. Сокращённый формат плей-офф, расширенный — путей много. Но конкретики пока нет», — цитирует Беттмэна FOX Sports.



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