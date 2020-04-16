Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гроть: юный Жердев мог обыграть всю пятёрку. Сложно сказать, почему с ним так получилось

Гроть: юный Жердев мог обыграть всю пятёрку. Сложно сказать, почему с ним так получилось
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Минских зубров» Денис Гроть поделился воспоминаниями об игре с молодым Николаем Жердевым.

«Меня отдали в аренду в Электросталь, тренером был Равиль Исхаков, он же возглавлял юниорскую сборную России. В том „Элемаше“ была хорошая молодёжь, среди них и Жердев. Жили в общежитии. По сути — работали за еду. Какие-то деньги платили из Ярославля. Сегодня юные парни, забросив пару шайб, сразу хотят большой контракт, тогда этого не было. Хорошо было только на выездах, потому что там был и завтрак, и обед, и ужин.

Жердев мог спокойно обыграть всю пятёрку. Был такой финт, он брал клюшку правой рукой посередине, закрывал шайбу корпусом и мог так круги наворачивать вокруг ворот. Шайба далеко, соперника держит другой рукой на расстоянии — не остановить. Большой талант. Сложно сказать, почему так с ним получилось», — цитирует тренера официальный сайт ФХРБ.

Такими вы их можете не помнить. 15 хоккеистов, когда-то игравших в НХЛ
Среди них есть как действующие спортсмены, так и те, кто завершил карьеру и подался в тренеры или менеджеры.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020