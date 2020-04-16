Гроть: юный Жердев мог обыграть всю пятёрку. Сложно сказать, почему с ним так получилось

Тренер «Минских зубров» Денис Гроть поделился воспоминаниями об игре с молодым Николаем Жердевым.



«Меня отдали в аренду в Электросталь, тренером был Равиль Исхаков, он же возглавлял юниорскую сборную России. В том „Элемаше“ была хорошая молодёжь, среди них и Жердев. Жили в общежитии. По сути — работали за еду. Какие-то деньги платили из Ярославля. Сегодня юные парни, забросив пару шайб, сразу хотят большой контракт, тогда этого не было. Хорошо было только на выездах, потому что там был и завтрак, и обед, и ужин.



Жердев мог спокойно обыграть всю пятёрку. Был такой финт, он брал клюшку правой рукой посередине, закрывал шайбу корпусом и мог так круги наворачивать вокруг ворот. Шайба далеко, соперника держит другой рукой на расстоянии — не остановить. Большой талант. Сложно сказать, почему так с ним получилось», — цитирует тренера официальный сайт ФХРБ.

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