Шипачёв отреагировал на новый контракт Крикунова шуткой про баллоны

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв пошутил над главным тренером Владимиром Крикуновым, подписавшим новый контракт с клубом. Форвард сделал коллаж с собой и Крикуновым.
Фото: Страница Вадима Шипачёва в «Инстаграме»
Владимир Васильевич Крикунов вернулся на пост рулевого бело-голубых в октябре 2018 года. За это время динамовцы дважды вышли в плей-офф и прошли во второй раунд Кубка Гагарина. В сезоне-2018/2019 «Динамо» уступил будущему чемпиону московским «армейцам», а в прошедшем сезоне бело-голубые прошли во второй раунд, после чего чемпионат был остановлен из-за пандемии короновируса.
В 2005 году Крикунов привёл динамовцев к победе в Суперлиге. Спустя год московский клуб под руководством заслуженного тренера России и Беларуси завоевал Кубок европейских чемпионов.
- 16 апреля 2020
-
00:42
-
00:02
- 15 апреля 2020
-
23:36
-
23:15
-
22:51
-
22:41
-
22:25
-
21:54
-
21:42
-
21:32
-
21:25
-
20:54
-
20:20
-
19:54
-
19:39
-
19:21
-
19:08
-
18:43
-
18:05
-
17:40
-
17:26
-
17:24
-
17:10
-
16:30
-
16:05
-
15:49
-
15:16
-
15:07
-
15:01
-
14:40
-
14:26
-
14:21
-
14:19
-
14:13
-
14:11