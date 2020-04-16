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Шипачёв отреагировал на новый контракт Крикунова шуткой про баллоны

Шипачёв отреагировал на новый контракт Крикунова шуткой про баллоны
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв пошутил над главным тренером Владимиром Крикуновым, подписавшим новый контракт с клубом. Форвард сделал коллаж с собой и Крикуновым.

Фото: Страница Вадима Шипачёва в «Инстаграме»

Владимир Васильевич Крикунов вернулся на пост рулевого бело-голубых в октябре 2018 года. За это время динамовцы дважды вышли в плей-офф и прошли во второй раунд Кубка Гагарина. В сезоне-2018/2019 «Динамо» уступил будущему чемпиону московским «армейцам», а в прошедшем сезоне бело-голубые прошли во второй раунд, после чего чемпионат был остановлен из-за пандемии короновируса.

В 2005 году Крикунов привёл динамовцев к победе в Суперлиге. Спустя год московский клуб под руководством заслуженного тренера России и Беларуси завоевал Кубок европейских чемпионов.

Почему «Динамо» не нужно искать нового тренера. Крикунов заслужил шанс реализовать мечту
Руководству бело-голубых жизненно важно не ошибиться в этом вопросе. Ошибка приведёт к потере сезона, который может стать медальным.
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