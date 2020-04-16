Давыдов: возможная потеря Сорокина и Капризова не сильно скажется на игре ЦСКА

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал возможный отъезд игроков ЦСКА Ильи Сорокина и Кирилла Капризова в НХЛ, подчеркнув, что их потеря не скажется на игре армейцев.

«Отъезд игроков в НХЛ — традиционная проблема, но думаю, что потеря Сорокина и Капризова не сильно скажется на игре ЦСКА. Конечно, жалко терять таких хороших хоккеистов, но не скажу, что без них армейцы станут другой командой. У них и так была достаточно широкая обойма игроков высокого уровня, плюс наверняка есть талантливые ребята в Высшей лиге и молодежной команде. Поэтому ЦСКА по-прежнему будет претендовать на Кубок Гагарина и в следующем сезоне», — цитируют Давыдова «Известия».

Кирилл Капризов был задрафтован «Миннесотой Уайлд» в 2015 году под общим 135-м номером. В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 22-летний форвард провёл за ЦСКА 57 матчей, в которых забил 33 гола и сделал 29 результативных передач.



Сорокин был задрафтован «Нью-Йорк Айлендерс» в 2014 году в третьем раунде под общим 78-м номером. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 24-летний голкипер отыграл за «армейцев» 40 матчей, имея 93,5% отражённых бросков и коэффициент надёжности 1,5.

Капризов может уехать в «Миннесоту» уже в нынешнем сезоне, если НХЛ разрешит его подписать