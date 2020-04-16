Источник: «Салават» рассматривает четырёх легионеров на замену Умарка, среди них защитник
«Салават Юлаев» сейчас рассматривает четырёх хоккеистов на позицию пятого легионера в команду, сообщает издание «Горобзор». В Уфе освобождается легионерская вакансия после ухода из команды шведского нападающего Линуса Умарка, чей контракт истекает 30 апреля.
«Уфимский клуб рассматривает несколько вариантов в поиске пятого иностранца. Один из них – покупка защитника-легионера, в случае, если удастся приобрести на трансферном рынке сильных российских хоккеистов для первого-второго звена. Учитывая, что команду покидает Захар Арзамасцев, команда нуждается в игроке обороны в первые две пары защитников. Остальные три игрока «Салавата Юлаева» в шорт-листе – иностранные нападающие», — сказано в источнике.
Умарк: чувствовал, что «Салават» сильнее «Ак Барса». Было ощущение, что обыграем их
«Не говорю, что это был мой последний год в России». Большое интервью с Умарком
О том, что «Салават» был сильнее «Ак Барса», о лучших партнёрах, судьях и весёлых моментах за время выступления в КХЛ.
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