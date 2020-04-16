«Ты знаешь Ричардса и Лекавалье? Они нормальные?» Ковальчук — о «Ак Барсе»-2004

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поделился воспоминаниями от игры за «Ак Барс» во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/2005.

«Хороший был год в «Ак Барсе». Там легендарная команда была, никогда такого не будет. Хабибулин приехал не сразу. У нас там был генеральный менеджер, который выкуривал сигарету в одну затяжку. Он ко мне подошел и говорит: «Ты знаешь Ричардса и Лекавалье? Они нормальные? Сейчас, может быть, приедут к нам».

Я удивился, что они могут приехать в ту Казань 2004 года, на старый дворец «Спорт сарае». На следующий день смотрю, они идут с экипировкой. Я в шоке был. Казань — отличный город. Народ добрый, хоккей любят. К нам на раскатки полный стадион смотрел. В Татарстане серьезно относятся к делу», — рассказал Ковальчук в эфире передачи Николая Хабибулина на YouTube.