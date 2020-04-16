Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ты знаешь Ричардса и Лекавалье? Они нормальные?» Ковальчук — о «Ак Барсе»-2004

«Ты знаешь Ричардса и Лекавалье? Они нормальные?» Ковальчук — о «Ак Барсе»-2004
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поделился воспоминаниями от игры за «Ак Барс» во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/2005.

«Хороший был год в «Ак Барсе». Там легендарная команда была, никогда такого не будет. Хабибулин приехал не сразу. У нас там был генеральный менеджер, который выкуривал сигарету в одну затяжку. Он ко мне подошел и говорит: «Ты знаешь Ричардса и Лекавалье? Они нормальные? Сейчас, может быть, приедут к нам».

Я удивился, что они могут приехать в ту Казань 2004 года, на старый дворец «Спорт сарае». На следующий день смотрю, они идут с экипировкой. Я в шоке был. Казань — отличный город. Народ добрый, хоккей любят. К нам на раскатки полный стадион смотрел. В Татарстане серьезно относятся к делу», — рассказал Ковальчук в эфире передачи Николая Хабибулина на YouTube.

Шик и обман. 15 лет назад русские клубы завалили звёзд НХЛ долларами
Лёгкие деньги во время локаута. Мы их ждали, но многие оказались обманщиками.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020