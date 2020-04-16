Фридман: игроки КХЛ колеблются приезжать в Северную Америку в условиях неопределённости

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал процесс отъезда российских хоккеистов из КХЛ в НХЛ нынешней весной.

«Хотя Александр Барабанов и Илья Сорокин согласились приехать в НХЛ в следующем сезоне, мы начинаем видеть, как некоторые другие игроки колеблются, имея возможность приехать в Северную Америку в условиях неопределённости. Предложения из КХЛ сейчас у них на столе.

Так, Константин Окулов решил остаться и подписал контракт с ЦСКА. Никита Трямкин в «Ванкувере» — это сложный вопрос. Мы знаем, что у «Кэнакс» тяжёлая ситуация с потолком зарплат, и пока никто не знает, чем это закончится», — отметил Фридман.

Стоит отметить, что у «Ванкувера» на данный момент почти нет свободных денег под потолком зарплат ($ 30 тыс.).