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ХК «Сочи» заключил новый контракт с 26-летним нападающим Шмелёвым

ХК «Сочи» заключил новый контракт с 26-летним нападающим Шмелёвым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» заключил новый контракт с нападающим Сергеем Шмелёвым, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем регулярном чемпионате 26-летний форвард принял участие в 58 матчах, в которых забросил 14 шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности "-1" и восьми минутах штрафного времени. В среднем за матч российский нападающий проводил на льду 16 минут 36 секунд.

Карьера Сергея Шмелёва в КХЛ.

Минувший сезон стал для Шмелёва третьим в составе «Сочи». В общей сложности за «леопардов» он провёл 166 матчей, в которых набрал 64 (25+39) очков. По количеству матчей, очков, голов и передач Сергей входит в топ-10 игроков в истории клуба.

На Матче звёзд КХЛ произошла очередная замена: Шмелёв сыграет вместо Стрёмвалля
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