Известный хоккейный менеджер и эксперт Леонид Вайсфельд рассказал о главном разочаровании в своей жизни.

«За год до Олимпиады в Солт-Лейк-Сити я работаю на чемпионате мира и попадаю в тройку лучших судей. А тогда на зимние Игры от Европы ехали четыре арбитра. Ну, готовлюсь я спокойно, чего мне переживать? А месяца за три до Игр позвонил из США какой-то корреспондент и попросил меня дать комментарий относительно перспектив Ильи Ковальчука в НХЛ. Я ответил на его вопросы, а через некоторое время из международной федерации приходит бумага, в которой написано, что канадцы категорически против того, чтобы судьёй олимпийского турнира был человек, который работает скаутом клуба НХЛ.

Я был в шоке! Будучи скаутом, отсудил Игры в Нагано, и мне слова никто не сказал! Но ирония в том, что главный тренер «Торонто» Пэт Куинн руководил ещё и сборной Канады! И когда я ему поведал о том, что со мной приключилось, он попенял мне за то, что я не поставил их в известность. Он сказал мне, что перед Играми меня бы уволили, а после их окончания вновь взяли бы на работу. Но, как говорится, к тому моменту поезд уже ушёл. Я был полностью опустошён. Ладно бы ещё отстранили по спортивному принципу. И то, что произошло, и стало определяющим моментом для принятия решения уйти из судейства. Мне было очень тяжело психологически, так что предложение стать генеральным менеджером новокузнецкого «Металлурга» поступило как нельзя вовремя», — цитирует Вайсфельда РИА «Новости».