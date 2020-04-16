Агент Дементьев: все разговоры о доигрывании летом ушедшего сезона — вздор

Хоккейный агент Алексей Дементьев в «Твиттере» поделился мнением о различных предложениях доиграть нынешний сезон летом.

«Все разговоры о доигрывании ушедшего сезона летом — вздор! Это только нанесёт урон имиджу хоккея. Не беря во внимание все издержки сбора/приезда игроков в команду и их „подготовки“, они не будут способны показать ту игру, которая заинтригует зрителей», — написал Дементьев.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции НХЛ приостановила проведение регулярного чемпионата, а КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 134 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 516 тыс.