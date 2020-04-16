Кожевников: Умарк был сильнейшим иностранцем в КХЛ, я смотрел персонально на него

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об уходе шведского нападающего Линуса Умарка из «Салавата Юлаева».

«Я думаю, серьёзная потеря. Многие болельщики, как и я, ходили и смотрели персонально на него. Я, например, не являюсь болельщиком «Салавата», но приятно смотреть на таких игроков, как Умарк. На технику, как он себя ведёт на площадке… Ну, он был сильнейший иностранец в КХЛ, серьёзно.

Наверное, не за всю историю. У нас всё же Ягр был. А на данный момент последние три-четыре года равных Умарку не было. Да, иногда говорят такое про Доуса. Но смотрите, он и, например, Секстон, я никогда не видел, чтобы они сильно в плей-офф играли. Начиная с четвертьфинала их нет. А Умарк играл в плей-офф на максимуме всегда. Вот насколько у него характер мощный и как относится к своему делу. Ну, не бывает хороших игроков бесхарактерных. Так что, повторюсь, Умарк для меня лучший легионер КХЛ последних лет», — цитирует Кожевникова «ТНВ».