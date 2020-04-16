ХК «Сочи» продлил контракт с главным тренером Андриевским

ХК «Сочи» продлил контракт с главным тренером Александром Андриевским, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
Андриевский был назначен главным тренером сочинцев в октябре 2019 года. Под его руководством команда провела 40 матчей, в которых одержала 19 побед и набрала 42 очка (52,5% от возможного количества).
Тренерскую карьеру Андриевский начинал в минском «Динамо»: в сезоне-2006/07 помогал Любомиру Поковичу и Эдуарду Занковцу. После этого трудился в молодёжке и «Гомеле». В первый год существования КХЛ принял «зубров» в ходе регулярки, сменив на мостике Глена Хэнлона. В дальнейшем на протяжении пяти сезонов входил в штаб команды: дважды его возглавлял, а также помогал Мареку Сикоре и Кари Хейккиле. Под началом Андриевского динамовцы завоевали Кубок Шпенглера—2009.
В 2014 году специалист вновь возглавил «Гомель», взял с командой бронзу ОЧБ и вернулся в КХЛ уже в статусе рулевого «Адмирала». Дважды выводил «моряков» в плей-офф с шестого места Восточной конференции. В позапрошлом сезоне Андриевский работал в «Сибири».
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