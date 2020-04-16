«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Аркаловым, забросившим одну шайбу в сезоне

Нападающий Илья Аркалов заключил новый двусторонний контракт со «Спартаком», сообщается в телеграм-канале московском клуба. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне 26-летний форвард принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав в них 5 (1+4) очков. В среднем на площадке Аркалов проводил 11 минут и 3 секунды. В плей-офф российский форвард участия не принимал.

В сезоне-2018/2019 Аркалов провёл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 4 (2+2) очка. Два сезона Илья защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика». До этого играл за новокузнецкий «Металлург», «Автомобилист» и «Медвешчак». В общей сложности в Континентальной хоккейной лиги форвард провёл 236 матчей, в которых забросил 15 шайб и сделал 13 результативных передач.