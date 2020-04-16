Агент игроков НХЛ: сейчас многие жалеют, что не подписали контракты в прошлом году

Один из хоккейных агентов, работающих с игроками НХЛ, прокомментировал трудности, с которыми столкнутся те игроки, у которых заканчиваются контракты.



«Игроки до сих пор не понимают, как изменился мир. Из опыта работы с хоккеистами я понял, как им трудно будет сделать шаг в финансовом отношении, но именно это и произойдёт. Эта пандемия коронавируса будет иметь огромное значение, и тут трудно будет что-то предпринять. Больше не будет рынка для топовых свободных агентов. Например, такие команды как «Тампа» или «Сент-Луис» — у них нет свободных денег под потолком зарплат. У нижних команд свободных денег много, но они, как правило, не привлекательны для перехода туда сильных игроков, а владельцы таких клубов не любят попусту тратить деньги. Стало быть, какое количество команд могут дать вам столько, сколько вы хотите? Очень многие игроки сейчас жалеют, что не подписали контракт в прошлом году», — приводит слова агента обозреватель TSN Фрэнк Серавалли.