Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Агент игроков НХЛ: сейчас многие жалеют, что не подписали контракты в прошлом году

Агент игроков НХЛ: сейчас многие жалеют, что не подписали контракты в прошлом году
Хоккей / НХЛ 0

Один из хоккейных агентов, работающих с игроками НХЛ, прокомментировал трудности, с которыми столкнутся те игроки, у которых заканчиваются контракты.

«Игроки до сих пор не понимают, как изменился мир. Из опыта работы с хоккеистами я понял, как им трудно будет сделать шаг в финансовом отношении, но именно это и произойдёт. Эта пандемия коронавируса будет иметь огромное значение, и тут трудно будет что-то предпринять. Больше не будет рынка для топовых свободных агентов. Например, такие команды как «Тампа» или «Сент-Луис» — у них нет свободных денег под потолком зарплат. У нижних команд свободных денег много, но они, как правило, не привлекательны для перехода туда сильных игроков, а владельцы таких клубов не любят попусту тратить деньги. Стало быть, какое количество команд могут дать вам столько, сколько вы хотите? Очень многие игроки сейчас жалеют, что не подписали контракт в прошлом году», — приводит слова агента обозреватель TSN Фрэнк Серавалли.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020