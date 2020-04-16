Не соблюдающий карантин экс-хоккеист обматерил мэра Новокузнецка на спортплощадке

Экс-хоккеист Николай Старченко, ранее выступавший в Молодёжной хоккейной лиге, попал в скандал в Новокузнецке, сообщает «Кузбасс сегодня».



25-летний Старченко нарушил карантин и вышел заниматься на уличную спортивную площадку, где его обнаружил совершающий обход мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. Мэр сделал экс-хоккеисту замечание, в ответ Старченко начал нецензурно выражаться.



«Уходить, потому что вы сказали? Не угадали. Не буду слушать ваши бредни. Пойду тренироваться в другое место или вернусь сюда через час. Фикция и клоунада!», — кричал Старченко, перемежая слова бранью.



Несколько СМИ утверждают, что десять лет назад Старченко был в центре скандала. Находясь за рулём отцовской машины, хоккеист сбил несколько человек на автобусной остановке.