Не соблюдающий карантин экс-хоккеист обматерил мэра Новокузнецка на спортплощадке

Экс-хоккеист Николай Старченко, ранее выступавший в Молодёжной хоккейной лиге, попал в скандал в Новокузнецке, сообщает «Кузбасс сегодня».
25-летний Старченко нарушил карантин и вышел заниматься на уличную спортивную площадку, где его обнаружил совершающий обход мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. Мэр сделал экс-хоккеисту замечание, в ответ Старченко начал нецензурно выражаться.
«Уходить, потому что вы сказали? Не угадали. Не буду слушать ваши бредни. Пойду тренироваться в другое место или вернусь сюда через час. Фикция и клоунада!», — кричал Старченко, перемежая слова бранью.
Несколько СМИ утверждают, что десять лет назад Старченко был в центре скандала. Находясь за рулём отцовской машины, хоккеист сбил несколько человек на автобусной остановке.
- 16 апреля 2020
-
17:45
-
17:27
-
17:17
-
16:44
-
16:27
-
16:19
-
14:41
-
14:33
-
14:26
-
14:02
-
13:59
-
13:35
-
13:10
-
12:56
-
12:35
-
12:11
-
11:50
-
11:25
-
11:00
-
10:32
-
10:15
-
10:01
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
06:45
-
06:18
-
03:13
-
00:42
-
00:02
- 15 апреля 2020
-
23:36
-
23:15
-
22:51
-
22:41
-
22:25