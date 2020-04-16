Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ак Барс» подтвердил подписание нового контракта с Джастином Азеведу

«Ак Барс» подтвердил подписание нового контракта с Джастином Азеведу
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Джастин Азеведу подписал новый контракт с хоккейным клубом «Ак Барс», информирует официальный сайт казанской команды. Ранее об этом сообщил «Чемпионат». Новое соглашение с канадским хоккеистом рассчитано на один сезон.

32-летний Азеведу выступает за «Ак Барс» с 2014 года. В минувшем сезоне канадец принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив 13 шайб и сделав 24 голевые передачи при показателе полезности "+14" и 41 минуте штрафного времени. Азеведу проводил на площадке 18 минут и 18 секунд за матч. В четырёх матчах розыгрыша Кубка Гагарина нападающий записал в актив одну заброшенную шайбу.

Азеведу — обладатель Кубка Гагарина 2018 года, став самым ценным хоккеистом в плей-офф.

Рубль обрушился, курс доллара уже 80! 10 легионеров КХЛ, которым это не понравится
В некоторых клубах уже понимают, что решать вопросы с новыми контрактами будет ещё сложнее.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020