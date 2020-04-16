«Ак Барс» подтвердил подписание нового контракта с Джастином Азеведу
Нападающий Джастин Азеведу подписал новый контракт с хоккейным клубом «Ак Барс», информирует официальный сайт казанской команды. Ранее об этом сообщил «Чемпионат». Новое соглашение с канадским хоккеистом рассчитано на один сезон.
32-летний Азеведу выступает за «Ак Барс» с 2014 года. В минувшем сезоне канадец принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив 13 шайб и сделав 24 голевые передачи при показателе полезности "+14" и 41 минуте штрафного времени. Азеведу проводил на площадке 18 минут и 18 секунд за матч. В четырёх матчах розыгрыша Кубка Гагарина нападающий записал в актив одну заброшенную шайбу.
Азеведу — обладатель Кубка Гагарина 2018 года, став самым ценным хоккеистом в плей-офф.
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В некоторых клубах уже понимают, что решать вопросы с новыми контрактами будет ещё сложнее.
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