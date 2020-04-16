Сушинский: на совете директоров «Авангарда» не будут обсуждать моё увольнение

Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский рассказал, что на предстоящем совете директоров не будут обсуждать его возможное увольнение.



«Все говорят, что на совете директоров «Авангарда» будет решаться моя судьба, моя роль, но на повестке совета директоров такого вопроса просто нет. Не понимаю, для чего в прессе так преподносится совет директоров «Авангарда». Почему не говорят, что совет директоров будет в других командах? Кому вообще из болельщиков интересен совет директоров? Это обычный доклад менеджмента перед собственниками после сезона, на нём обсуждаются итоги сезона — что было сделано удачно, что неудачно, какой трансфер был удачным или нет. Плюс доклад гендиректора, который отвечает за финансовые вопросы, плюс доклад школы и молодёжной команды. У каждого есть свой блок. Почему-то все делают акцент на моём блоке, но там не будет обсуждаться моё увольнение. На совете директоров у каждого есть свой блок. Мой касается спорта.



Поймите, совет проходит каждый год, все докладываются. Ходят «наверх», докладывают собственникам. Стабильная работа в больших организациях именно так и построена. В компаниях, где я являюсь собственником, всё точно так же. Раз в год проходит доклад, все службы докладывают, что было сделано за год, выполнили планы или нет. Это ежегодная работа, без этого никуда, поэтому ставить на этом акцент и раздувать… Увольнение, неувольнение… Мне кажется, это не очень правильно. Это дёргает и меня, и многие агенты звонят и не понимают, что происходит, потому что были определённые договорённости, а теперь непонятно, будут ли они соблюдаться. Это нервирует и мешает работе», — рассказал Сушинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.

«В том году был хороший, а теперь — сразу плохой?» Сушинский — о работе в «Авангарде» Президент «ястребов» рассказал о повестке предстоящего совета директоров, дал оценку трансферам и своей работе в «Авангарде».