Все игроки «Адмирала» получат статус неограниченно свободных агентов

Все игроки хоккейного клуба «Адмирал» получат статус неограниченно свободных агентов, сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, «Адмирал» отказался от участия в сезоне-2020/2021 по финансовым соображениям.
«На основании пп. 2 п. 1 ст. 9 Правового регламента КХЛ игроки, контракты которых с ХК „Адмирал“ истекают 30 апреля 2020 года, становятся неограниченно свободными агентами и вправе подписывать новые соглашения с любыми клубами. В связи с тем что „Адмирал“ отказался от участия в чемпионате КХЛ сезона-2020/2021, клуб не сможет обеспечить хоккеистам трудовую функцию в соответствии с п. 1.4 контракта профессионального хоккеиста КХЛ.
В связи с этим продолжающие действовать после 30 апреля 2020 года контракты должны быть расторгнуты. Хоккеистам будет присвоен статус НСА. Также по причине отказа „Адмирала“ от участия в чемпионате КХЛ сезона-2020/2021 принадлежащие клубу права на хоккеистов не сохраняются, хоккеисты не будут иметь обязательств перед клубом, в том числе и в случае возвращения „Адмирала“ в число участников чемпионата КХЛ», — цитирует сообщение пресс-службы КХЛ РИА «Новости».
- 16 апреля 2020
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