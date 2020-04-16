«Салават Юлаев» повёл со счётом 2-0 в финале виртуального Кубка Гагарина
Уфимский «Салават Юлаев» одержал вторую победу над финским «Йокеритом» в финале виртуального Кубка Гагарина, информирует в «Твиттере» Континентальная хоккейная лига. Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу клуба из Уфы. Результаты виртуального плей-офф определяются голосованием болельщиков.
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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