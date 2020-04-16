Сушинский — о Мозякине: тяжело платить человеку огромные деньги в 39 лет

Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский поделился мнением о нападающем Сергее Мозякине, который не договорился о новом контракте с «Металлургом».



«Тяжело платить человеку в 39 лет огромные деньги, все боятся. Хотя это огромный мастер. Мы видим, что хоккей меняется, становится всё быстрее плюс потолок зарплат. Уверен, «Металлург» с удовольствием оставил бы Сергея, если бы не потолок зарплат. Он легенда этого клуба, долго там играл, был капитаном, поднял над головой два Кубка Гагарина. Он был бы достоин этого. Не знаю, будет ли он продолжать. Сейчас очень трудно найти работу.



Все понимают ситуацию и стараются «двигаться» в деньгах. Кто не понимает, тому будет тяжелее, если не подпишутся сейчас. К июню денег у топ-клубов точно не останется, клубы не будут ждать до июня-июля, чтобы подписать игрока, потому что места не остаётся. Игрокам нужно сейчас уже подписывать что есть. Если есть у игрока хорошее предложение, пусть и меньше, чем ожидаемое, выгоднее будет его взять», — сказал Сушинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.

Мозякин и «Магнитка» расстались из-за денег. Где теперь окажется главный бомбардир КХЛ? 38-летний капитан «Металлурга» не пошёл на уступки своей команде. Он хочет играть дальше, но найдутся ли желающие переплачивать ветерану?