Куинн: «Рейнджерс» невероятно повезло с Панариным. Он должен претендовать на «Харт Трофи»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением об игре российского нападающего Артемия Панарина.
«Панарин — игрок, кто во время матча делает что-то такое, что заставляет хоккеистов переглядываться и говорить друг другу: „Ты это видел?“. Безусловно, Панарин заслужил быть в числе кандидатов на «Харт Трофи». И он должен там быть. Его страсть к игре очень заразительна. Нам невероятно повезло иметь его в команде.
Перспективы на плей-офф? Считаю, мы выработали все характеристики, необходимые успешной хоккейной команде. При этом всегда хорошо думали о своей команде, хотя балансировали на уровне 50 процентов набранных очков. На Рождество думали, что лучший хоккей у нас впереди. Медленно, но верно всё стало получаться, мы были по-настоящему довольны своей игрой. Когда сезон встал на паузу, нам нравились шансы на попадание в плей-офф», — цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.
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