Старший тренер «Локомотива» Пелино и его жена вылечились от коронавируса
Старший тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино и его жена Кимберли вылечились от коронавируса, информирует клуб в «Твиттере». О болезни 60-летнего специалиста и его супруги стало известно 29 марта.
«Друзья! Рады сообщить, что старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино и его супруга Кимберли вылечились от коронавируса. Желаем всей семье Пелино крепкого здоровья», — указано в сообщении «Локомотива».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). Вирус проник практически во все страны мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Большинство спортивных турниров по всему миру отменены.
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