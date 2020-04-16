Старший тренер «Локомотива» Пелино и его жена вылечились от коронавируса

Старший тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино и его жена Кимберли вылечились от коронавируса, информирует клуб в «Твиттере». О болезни 60-летнего специалиста и его супруги стало известно 29 марта.



«Друзья! Рады сообщить, что старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино и его супруга Кимберли вылечились от коронавируса. Желаем всей семье Пелино крепкого здоровья», — указано в сообщении «Локомотива».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). Вирус проник практически во все страны мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Большинство спортивных турниров по всему миру отменены.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»