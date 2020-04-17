Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 17 апреля
В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 17 апреля.
2013 год. «Трактор» — «Динамо» Москва — 2:3 ОТ (шестой матч серии)
КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 6-й матч
17 апреля 2013, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Якуценя (Куинт, Костицын) – 14:26' (5x4) 1:1 Соин (Квапил) – 31:36' (5x5) 1:2 Пестунов (Граняк, Горохов) – 34:08' (5x5) 2:2 Контиола (Костицын, Разин) – 49:58' (5x5) 2:3 Цветков (Кокарев, Мосалёв) – 65:57' (5x5)
Московское «Динамо» обыграло «Трактор» в овертайме шестого матча финала и завоевало Кубок Гагарина.
2015 год. СКА — «Ак Барс» — 3:2 (четвёртый матч серии)
КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
17 апреля 2015, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Торесен (Ковальчук) – 00:38' (5x5) 1:1 Мёллер (Азеведу, Никулин) – 30:00' (5x4) 2:1 Эрикссон (Ковальчук, Коскинен) – 33:36' (5x4) 3:1 Дадонов (Ковальчук) – 40:44' (5x4) 3:2 Азеведу (Захарчук, Лукоянов) – 59:19' (6x5)
«Ак Барс» едва не отыгрался на последней минуте, сократив разрыв до минимума усилиями Джастина Азеведу за 41 секунду до сирены.
2016 год. «Металлург» — ЦСКА — 2:3 ОТ (шестой матч серии)
КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 6-й матч
17 апреля 2016, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Юньков (Кутузов, Киселевич) – 04:33' (5x5) 0:2 Телегин (А. Радулов) – 23:14' (5x5) 1:2 Ли (Вольски, Мозякин) – 54:31' (5x5) 2:2 Коварж (Мозякин, Зарипов) – 58:57' (6x5) 2:3 Юньков (Яльмарссон, Мамин) – 61:40' (5x5)
ЦСКА в драматичном матче победил «Металлург» в овертайме, дубль сделал Михаил Юньков.
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