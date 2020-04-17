Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 17 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 17 апреля.



2013 год. «Трактор» — «Динамо» Москва — 2:3 ОТ (шестой матч серии)

Московское «Динамо» обыграло «Трактор» в овертайме шестого матча финала и завоевало Кубок Гагарина.



2015 год. СКА — «Ак Барс» — 3:2 (четвёртый матч серии)

«Ак Барс» едва не отыгрался на последней минуте, сократив разрыв до минимума усилиями Джастина Азеведу за 41 секунду до сирены.



2016 год. «Металлург» — ЦСКА — 2:3 ОТ (шестой матч серии)

ЦСКА в драматичном матче победил «Металлург» в овертайме, дубль сделал Михаил Юньков.