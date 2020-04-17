Майерс: каждый из нас видит «Ванкувер» в плей-офф. Надеюсь, сезон продлят

Защитник клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Тайлер Майерс оценил шансы своей команды попасть в плей-офф.
«Каждый из нас видит команду в плей-офф. Никто не знает, что могло бы случиться в оставшихся матчах регулярного чемпионата. Мне очень понравился прогресс, которого мы добились в этом году. Надеюсь, что сезон продлится, и у нас будет шанс завершить его на высокой ноте. Мы хотим снова ощутить те эмоции, которые у нас были до паузы.
Мне очень нравится наша команда. Мне нравится, в каком направлении она движется. У нас очень хорошие молодые игроки, которые в будущем станут ее основой. Мы очень близки к тому, чтобы стать командой-победительницей. Это вопрос опыта и чувства победы. С этим нам поможет игра в плей-офф», — цитирует игрока официальынй сайт лиги.
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