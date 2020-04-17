Кравчук: не исключено, что Питерс больше никогда не получит работу в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о новом главном тренера «Авангарда» Билле Питерсе.

«Мы не можем позволять себе высказывания в адрес человека другой расы или цвета кожи и должны быть толерантными. Не секрет, что в Северной Америке к этому очень строго относятся. Поэтому, когда случился скандал с Алиу, отставка Билла была ожидаемой. Не исключено, что он больше никогда не получит работу в НХЛ, хотя категорично утверждать я бы не стал. А как специалист Питерс очень хорош — в «Калгари» были довольны его результатами. Для клуба его увольнение было тяжёлым шагом, поскольку играла команда качественно, а у хоккеистов с ним сложились хорошие отношения. Но в этой ситуации другого выхода не было», — приводит слова Кравчука «Известия».

Последним местом работы 55-летнего Питерса был клуб «Калгари Флэймз». 29 ноября 2019 года специалист покинул клуб после расистского скандала. Афроамериканец, хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, рассказал, что столкнулся с расизмом со стороны Питерса, когда они вместе работали в «Рокфорд Айс Хогз». По его словам, всё произошло в 2009 году.