Чайковски — о контракте: счастлив быть в «Динамо», не могу дождаться возвращения в Москву

Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски в «Инстаграме» прокомментировал заключение нового контракта с бело-голубыми.
«Так счастлив остаться в «Динамо» ещё на два сезона. Не могу дождаться возвращения в Москву», — написал Чайковски.
В минувшем сезоне 27-летний защитник принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил девять шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «+20». В среднем за матч словацкий защитник проводил на льду больше 18 минут.
В плей-офф Чайковски набрал 4 (2+2) очка в шести матчах при показателе полезности «+1». На протяжении всего сезона Михал играл в первой паре бело-голубых с Юусо Хиетаненом.
Следующий сезон станет для Чайковски третьим в «Динамо». Он пополнил состав бело-голубых в декабре 2018 года, когда вернулся в КХЛ после выступлений в АХЛ за «Шарлотт Чекерс».
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