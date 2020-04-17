Беднар — о коронавирусе в «Колорадо»: не могу сказать, что это стало для меня сюрпризом

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар рассказал о самочувствии игроков команды, заразившихся коронавирусом.
«У нас всё хорошо, с ребятами всё в порядке. Некоторые из них чувствовали себя нормально даже до тестов. Насколько мне известно, у них всё хорошо, они снова с семьями и следуют полученным указаниями. Им повезло, что симптомы были не очень серьёзными и всё прошло без осложнений.
Мы видим, что происходит вокруг, сколько положительных тестов. У каждого из нас заболел кто-то из знакомых или мы читали о заболевших. Так что не могу сказать, что это стало для меня сюрпризом. Мы проинформировали ребят, что если они чувствуют себя не очень хорошо, мы сообщим об этом нашим врачам. У них возьмут анализы, и мы будем двигаться дальше. Такая же картина по всей стране и во всём мире. Проверяют не каждого.
Анализы берут только у тех, кто чувствует недомогание. Если проблем нет, мы соблюдаем правила, как и все остальные в стране: самоизоляция, социальная дистанция. Игроки стараются поддерживать форму, следят за здоровьем, хотят быть готовыми к возобновлению сезона», – цитирует Беднара пресс-служба НХЛ.
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