Президент США: лиги будут начинать без фанатов. Это будет сделано для телевидения

Президент США Дональд Трамп заявил, что после возобновления сезонов в профессиональных спортивных лигах матчи будут проходить без зрителей.

«Многие из лиг будут начинать без фанатов, так что это будет сделано для телевидения. Для него вернутся старые добрые времена. Сначала будет так, а потом фанаты начнут возвращаться.

Может быть, сначала их придётся сажать через два сиденья. Затем, в конечном счёте, хотим заполнить арены. Когда вирус уйдёт, у нас будут заполненные арены. Мы вернём спорт в том виде, каким он должен быть. Так что в определённый момент мы вернёмся к норме», – цитирует Трампа The Score.

Регулярные чемпионаты всех американских лиг приостановлены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. В США выявлено больше всего заражённых в мире.