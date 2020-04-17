Крикунов: хочу, чтоб в московском «Динамо» было шесть легионеров. Пусть борются за место

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов признался, что хотел бы видеть шесть легионеров в составе бело-голубых в следующем сезоне.

«Хочу, чтоб поначалу их в составе было шесть. Чтобы иностранцы тоже спокойно не сидели, надо и для них конкуренцию создать. Пусть борются за место в заявке.

Ерёменко? Поначалу у него как-то невпопад всё получалось. В чем-то, наверное, и мы, тренеры, тут виноваты. Не вовремя Саше шанс давали. Ему эта операция летом по удалению аппендицита всё испортила. Оправился от неё только к самому началу чемпионата, да и то форсировал восстановление. Ещё повезло, что моя машина с водителем тогда была на базе в Нижнем Новгороде. Его ведь отвезли на ней в одну больницу, там не приняли. Поехали сразу в другую… И хорошо, что Валерий Конов с командой был в тот момент. Он опытный, по характеру боли сразу понял, что дело серьёзное, надо в клинику ехать. А потом Ерёменко целый месяц ничего делать вообще было нельзя. Вот и вышло, сунули его — неудачно. Ещё раз — опять неудачно. Ну и попал в запас. А затем, видимо, успокоился и в плей-офф очень хорошо выступил», — цитирует Крикунова сайт «Матч ТВ».