Источник: ЦСКА обменяет защитника Блажиевского в клуб Восточной конференции
Защитник ЦСКА Артём Блажиевский будет обменян в один из клубов Восточной конференции, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В минувшем сезоне 26-летний Блажиевский принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал три результативные передачи при показателе полезности "+17". В среднем за матч российский защитник проводил на льду 13 минут 58 секунд. В плей-офф Артём провёл три матча, не отметившись результативными действиями.
За карьеру в КХЛ Блажиевский также защищал цвета «Торпедо». В общей сложности Блажиевский сыграл в лиге 271 матч, забросив 14 шайб и сделав 40 голевых передач. В составе ЦСКА Артём в 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина.
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