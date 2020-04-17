Источник: ЦСКА обменяет защитника Блажиевского в клуб Восточной конференции

Защитник ЦСКА Артём Блажиевский будет обменян в один из клубов Восточной конференции, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В минувшем сезоне 26-летний Блажиевский принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал три результативные передачи при показателе полезности "+17". В среднем за матч российский защитник проводил на льду 13 минут 58 секунд. В плей-офф Артём провёл три матча, не отметившись результативными действиями.

За карьеру в КХЛ Блажиевский также защищал цвета «Торпедо». В общей сложности Блажиевский сыграл в лиге 271 матч, забросив 14 шайб и сделав 40 голевых передач. В составе ЦСКА Артём в 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина.